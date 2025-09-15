Photo : YONHAP News

Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển kinh tế Savannah tại bang Georgia (Mỹ) Trip Tollison trong một cuộc phỏng vấn ngày 17/9 (giờ địa phương) cho biết đang có cuộc thảo luận nội bộ về phương án đưa các lao động Hàn Quốc, đã trở về nước sau khi bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG, quay trở lại Mỹ.Ông Tollison nhấn mạnh việc các lao động Hàn Quốc quay trở lại Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng, bởi những người làm việc tại công trường của hãng ô tô Hyundai là những người duy nhất có thể lắp đặt thiết bị và hướng dẫn về công nghệ sản xuất cell pin cho đội ngũ nhân viên.Cơ quan phát triển kinh tế Savannah là một tổ chức tư nhân, song cơ quan này đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Georgia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ông Tollison đã không tiết lộ chi tiết về tình hình thúc đẩy đưa các lao động Hàn Quốc trên quay trở lại Mỹ.Người phát ngôn của cơ quan này cũng cho biết các nhân viên của hãng LG bị bắt là những kỹ sư lành nghề, am hiểu cả việc lắp đặt thiết bị lẫn chuyên môn kỹ thuật, và chỉ đến Mỹ trong thời gian ngắn để hỗ trợ lắp đặt thiết bị và đào tạo nhân viên.Tại thời điểm ICE tiến hành cuộc truy quét, ông Tollison đã bày tỏ bất ngờ trước quy mô cuộc truy quét, khẳng định hoàn toàn không hề được thông báo trước về vụ việc. Giám đốc Tollison nhấn mạnh thêm những công dân Hàn Quốc sang Mỹ để lắp đặt thiết bị pin là những người có tay nghề khéo léo, và có thể hiểu được sự thất vọng mà họ phải trải qua, khẳng định Mỹ đang phải trông cậy vào các lao động Hàn Quốc này.