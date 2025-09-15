Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh củng cố quan hệ với Mỹ nhưng không được xem nhẹ quan hệ với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong nội dung phỏng vấn với tạp chí Time (Mỹ) được đưa tin vào ngày 18/9 đã nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ đứng cùng Mỹ với trật tự thế giới mới và tham gia vào chuỗi cung ứng do Washington dẫn dắt, song cũng cần quản lý tốt quan hệ Hàn-Trung để tránh kích động Bắc Kinh. Nếu không thực hiện như vậy, Seoul sẽ phải đối mặt với nguy cơ đứng ở tuyến đầu trong cuộc đối đầu giữa hai phe.Ông Lee khẳng định việc củng cố quan hệ với Washington giúp Seoul có vị trí thuận lợi để thực hiện vai trò cầu nối về giao lưu và hợp tác trong khu vực. Lãnh đạo Hàn Quốc cho biết việc ổn định được tình hình chính trị trong nước chính là thành tựu lớn nhất của ông kể từ khi nhậm chức, song cũng cho rằng Seoul vẫn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, Hàn Quốc cần đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân.Liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại gần đây với Mỹ, Tổng thống Lee cho biết Washington đã đưa ra những điều kiện rất khắt khe, nếu Seoul chấp nhận những điều kiện đó thì bản thân ông đã bị luận tội. Vì vậy, Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ đưa ra các phương án hợp lý hơn.Về lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 3/9, ông Lee cho biết Bắc Kinh dường như muốn ông tham gia sự kiện này, nhưng phía Trung Quốc đã không nhắc đến gì thêm.Khi được hỏi liệu có đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình với lý do cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên hay không, lãnh đạo Hàn Quốc trả lời nếu mối quan hệ Mỹ-Triều thực sự có được tiến triển thì không ai xứng đáng nhận giải thưởng đó hơn ông Trump.