Chủ tịch nước Trung Quốc có khả năng đến thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị APEC tháng 10 tới

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 17/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh để trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng hai nước gặp mặt kể từ khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra mắt.Ông Cho Hyun cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khả năng cao sẽ thăm Hàn Quốc vào tháng 10 tới sau 11 năm, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Đây được xem là tin hiệu cho thấy quan hệ Hàn-Trung đang bước vào giai đoạn được cải thiện.Trong cuộc hội đàm, ông Cho nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đang theo đuổi những tiến triển thực chất hướng tới phi hạt nhân hóa và có được hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và hợp tác, kêu gọi Trung Quốc tích cực hỗ trợ để Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Đáp lại, ông Vương khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như duy trì trao đổi thường xuyên với Seoul.Trong buổi gặp gỡ báo chí cùng ngày, Ngoại trưởng Cho cho biết phía Trung Quốc không trực tiếp đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, nhưng đã tái khẳng định chính sách của Bắc Kinh về vấn đề này không thay đổi. Đây được coi là động thái nhằm xua tan lo ngại về việc Trung Quốc có thể đã thay đổi ý định về lập trường không chấp nhận vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, khi Bắc Kinh không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa trong Hội nghị thượng đỉnh Trung-Triều vào đầu tháng 9 vừa qua.Mặt khác tại cuộc gặp, ông Vương Nghị đã gửi đi thông điệp được cho là "kiềm chế Mỹ", nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần cùng nhau phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Seoul và Bắc Kinh đều là những bên được hưởng lợi từ việc toàn cầu hóa kinh tế, vì vậy hai nước cần cùng nhau bảo vệ hệ thống thương mại tự do quốc tế.Trong bối cảnh Trung Quốc hiện đang có mâu thuẫn thương mại với Mỹ, nước vốn thúc đẩy chủ nghĩa ưu tiên nước Mỹ, Bắc Kinh đã liên tục nhấn mạnh về việc phải duy trì trật tự thương mại quốc tế dựa trên hợp tác và mở cửa. Tuy nhiên, ông Vương Nghị đã không trực tiếp đề cập đến Washington trong cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn-Trung lần này.Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh chính sách của Bắc Kinh đối với Seoul sẽ duy trì tính ổn định và liên tục, bày tỏ hy vọng có thể giải quyết hợp lý các vấn đề nhạy cảm giữa hai bên. Quan chức này cũng cho biết kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức, lãnh đạo hai nước trong cuộc điện đàm đã đạt được đồng thuận quan trọng trong việc nâng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược lên tầm cao mới. Seoul và Bắc Kinh cũng nhất trí sẽ phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC mà hai bên lần lượt đăng cai tổ chức vào năm nay và năm 2026 tới.