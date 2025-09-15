Quốc hội Mỹ lo ngại vụ bắt giữ lao động Hàn Quốc tác động xấu tới quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Quốc hội Mỹ nhận định vụ hơn 300 lao động Hàn Quốc bị Cơ quan di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ ở bang Georgia đầu tháng 9 vừa qua đang trở thành yếu tố gây tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.Trong báo cáo cập nhật quan hệ Hàn-Mỹ công bố ngày 12/9 vừa qua, Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) chỉ ra rằng bất chấp bầu không khí tích cực của cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/8, quan hệ song phương vẫn còn tồn tại những thách thức, trong đó có liệt kê vụ việc trên.CRS đánh giá chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp diễn ra hôm 4/9 tại nhà máy sản xuất của Hyundai ở bang Georgia đã làm gia tăng lo ngại của Hàn Quốc về quan hệ song phương. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự việc này làm dấy lên nghi vấn rằng chính sách nhập cư của Mỹ có thể đi ngược lại mục tiêu mở rộng việc làm trong ngành sản xuất thông qua đầu tư nước ngoài.Báo cáo cho biết hiện tại, Quốc hội Mỹ đang xem xét một dự luật có thể cung cấp thị thực cho lao động tay nghề cao của Hàn Quốc. Dự luật do Hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Young Kim (đảng Cộng hòa) tái đệ trình hồi tháng 7, với nội dung chính là cấp tối đa 15.000 thị thực lao động chuyên môn (E-4) cho công dân Hàn Quốc mỗi năm.Bên cạnh đó, CRS cũng nhận định các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc. Ngoài ra, việc chính quyền Trump có những động thái được cho là nhằm tái bố trí một phần lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc để tập trung vào Trung Quốc có thể khiến cam kết lúc còn tranh cử của Tổng thống Lee về việc "không kích động Bắc Kinh một cách không cần thiết" trở nên phức tạp hơn. CRS cũng lưu ý rằng nhiều chuyên gia Hàn Quốc đang bày tỏ lo ngại Tổng thống Trump có thể bỏ qua vai trò của Seoul khi xây dựng chính sách đối phó với Bình Nhưỡng.Về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hôm 25/8 tại Nhà Trắng, CRS đánh giá mặc dù hai nhà lãnh đạo không đưa ra tuyên bố lớn nào, nhưng đã nhấn mạnh về sức mạnh và tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hội đàm đã để lại nhiều vấn đề tiềm ẩn trong quan hệ đồng minh chưa được giải quyết, như việc chia sẻ chi phí phòng thủ chung, quy mô lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc và kế hoạch tái cơ cấu quân đồn trú để đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm cả vấn đề Đài Loan.