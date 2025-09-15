Photo : YONHAP News

Phát biểu tại Hội thảo đồng minh Hàn-Mỹ ở Seoul vào ngày 17/9, Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun cho biết hai lãnh đạo Hàn-Mỹ sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju vào cuối tháng 10 tới.Quyền Đại sứ nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang vững chắc hơn bao giờ hết từ cấp lãnh đạo cao nhất cho tới các cấp dưới. Hai bên cùng có quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường hòa bình, thịnh vượng và an ninh của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới. Giờ đây, Seoul và Washington cần thích ứng và thay đổi để đối phó với các mối đe dọa và thực tế mới.Dù phía Mỹ vẫn chưa chính thức thông báo với Hàn Quốc về kế hoạch tham dự Hội nghị APEC của Tổng thống Donald Trump, phát biểu của Quyền Đại sứ Yun khiến dư luận quan tâm liệu đây có phải là tín hiệu chính thức về lập trường của Washington hay không.Trước đó, tại Diễn đàn Sejong vào tháng 3 năm nay, ông Yun cũng từng khẳng định Tổng thống Trump chắc chắn sẽ đến dự Hội nghị APEC ở Gyeongju. Bản thân lãnh đạo Nhà Trắng cũng đã bày tỏ ý định dự hội nghị trong cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng trước.Chính phủ Hàn Quốc cũng coi sự tham dự của Tổng thống Trump là điều gần như chắc chắn và đang chuẩn bị cho Hội nghị APEC trên cơ sở đó. Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac trong buổi họp báo ngày 17/9 cho biết mặc dù chưa có thông tin chính thức, nhưng Seoul kỳ vọng Tổng thống Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc.