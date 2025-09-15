Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị bắt tạm giam lãnh đạo giáo phái Thống nhất

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 18/9 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam bà Han Hak-ja, lãnh đạo giáo phái Thống nhất, với 4 cáo buộc chính là vi phạm Luật quỹ chính trị, luật về cấm hối lộ, xúi giục tiêu hủy chứng cứ, biển thủ. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau phiên thẩm vấn kéo dài 9 tiếng rưỡi với bà Han hôm 17/9. Được biết, bà Han đã phủ nhận tất cả các cáo buộc được đưa ra.Lo ngại nguy cơ tiêu hủy chứng cứ, cũng như xét tới việc bà này chỉ tự nguyện trình diện điều tra sau khi đồng phạm là nghị sĩ Kweon Seong-dong của đảng Sức mạnh quốc dân bị bắt tạm giam, Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định lãnh đạo giáo phái Thống nhất không hề có ý định phối hợp điều tra, nên đã đưa ra quyết định trên.Bà Han bị cáo buộc đã cấu kết với cựu chức sắc họ Yoon của giáo phái này để đưa khoản tiền quỹ chính trị 100 triệu won cho nghị sĩ Kweon Seong-dong vào hồi tháng 1/2022 nhằm nhờ vả sự hỗ trợ từ chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol cho giáo phái. Bà cũng bị nghi ngờ dính líu tới quá trình cựu chức sắc họ Yoon tặng vòng cổ và túi xách hàng hiệu cho cựu Đệ nhất phu nhân thông qua ông Jeon Seong-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin), để nhờ vả các vấn đề của giáo phái trong vòng từ tháng 4-7/2022, vi phạm luật về cấm hối lộ.Trong cáo trạng đối với cựu chức sắc họ Yoon, ông Jeon Seong-bae và cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, những người đã bị truy tố trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt nêu rõ bà Han đã tìm cách tiếp cận vợ chồng cựu Tổng thống Yoon để hiện thực hóa quan điểm "hợp nhất tôn giáo và chính trị". Cáo trạng đối với cựu chức sắc họ Yoon còn nêu rõ các hành vi nhờ vả, tặng quà của ông này đều do bà Han phê chuẩn. Tuy nhiên, phía bà Han và giáo phái Thống nhất khẳng định đây chỉ là hành vi cá nhân của cựu chức sắc Yoon, không phải chủ trương của giáo phái.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã ba lần triệu tập điều tra bà Han nhưng bà này đều từ chối với lý do sức khỏe.