Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ 0,25% lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Sau hai ngày họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 17/9 công bố quyết định hạ thêm 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 4.25-4.5% hiện hành xuống mức 4-4.25%. Đây là lần hạ lãi suất đầu tiên của FED kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, sau 5 lần đóng băng liên tiếp.Trong thông cáo của FOMC, Cục Dự trữ liên bang Mỹ giải thích tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm nay đã chững lại, đà tăng việc làm suy yếu, tỷ lệ thất nghiệp có tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Trong khi đó, lạm phát gia tăng và duy trì ở mức tương đối cao.Tuy nhiên, lần này FED chỉ hạ 0,25%, không phải là một đợt cắt giảm lớn (tức 0,5% trở lên), điều mà Tổng thống Trump liên tục yêu cầu và cũng là dự đoán từ một số bộ phận trong thị trường.Cục Dự trữ liên bang Mỹ đưa ra dự báo mức lãi suất trung vị vào cuối năm nay là 3,6%. Điều này cho thấy khả năng cao cơ quan này sẽ còn hạ thêm lãi suất hai đợt nữa trong năm nay.Quyết định lần này của FED khiến chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc (2,5%) và Mỹ thu hẹp xuống còn 1,75% (tính theo mức trần lãi suất).