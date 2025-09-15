Tác động từ việc Mỹ hạ lãi suất tới Hàn Quốc chỉ ở mức hạn chế

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 18/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol đã chủ trì cuộc họp tài chính và kinh tế vĩ mô, rà soát diễn biến thị trường tài chính toàn cầu sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), đánh giá những tác động tới thị trường tài chính, ngoại hối trong nước và thảo luận phương hướng ứng phó.Tham dự cuộc họp có Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Lee Eog-weon và Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Chan-jin.Các quan chức nhận định rằng FED đã hạ 0,25% lãi suất cơ bản đúng như dự báo của thị trường, và dự kiến sẽ tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất trong thời gian tới, tác động đối với kinh tế Hàn Quốc sẽ ở mức hạn chế.Các bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục tập trung theo dõi tiến triển đàm phán thuế quan với Mỹ, nợ hộ gia đình, diễn biến thị trường bất động sản và tình hình tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực như hóa dầu; đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các ban ngành để quản lý ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.Phó Thủ tướng Koo nhấn mạnh rằng thị trường tài chính trong nước vẫn đang duy trì xu hướng ổn định, nhưng còn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn trên toàn cầu như chính sách thuế quan của Mỹ và các chỉ số kinh tế. Vì vậy, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ các rủi ro chính và sẵn sàng ứng phó nhanh chóng khi cần thiết.