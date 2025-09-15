Quân đội Hàn Quốc nhận định tên lửa Hwasong-20 của miền Bắc mới ở giai đoạn đầu phát triển

Photo : YONHAP News

Gần đây, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn công suất lớn kiểu mới, sau đó tuyên bố rằng động cơ này sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20. Bình Nhưỡng cũng công bố đầu đạn của Hwasong-20, được phỏng đoán là tên lửa mang đa đầu đạn.Trước đây, miền Bắc thường chỉ công bố tên gọi và thông tin về tên lửa ICBM mới sau khi phóng thử, nhưng lần này đã đề cập ngay từ giai đoạn thử nghiệm động cơ. Điều này được giới chức quân sự Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 18/9 nhận định rằng việc Bình Nhưỡng công bố sớm có thể do yếu tố chính trị, nhằm gây sức ép với Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.Nghị sĩ Yu Yong-weon (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, từng là một nhà báo chuyên về quân sự, nhận định rằng việc Bình Nhưỡng vội vàng công bố đầu đạn và thử nghiệm động cơ của tên lửa Hwasong-20 cho thấy ý đồ phô trương về liên minh Trung-Nga-Triều đối đầu với Mỹ trước và sau cuộc duyệt binh của Bắc Kinh ngày 3/9 vừa qua, đẩy cao căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á bằng tên lửa ICBM kiểu mới.Quân đội Hàn Quốc nhận định tên lửa Hwasong-20 vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Trong văn bản trả lời chất vấn của nghị sĩ Yu về tiến độ phát triển tên lửa Hwasong-20 của Bình Nhưỡng, Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) cho biết loại vũ khí này có khả năng đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc phát triển sớm, động cơ đẩy cũng đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm.Trong khi đó, có ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ công bố tên lửa Hwasong-20 tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động vào ngày 10/10 tới, hoặc bất ngờ tiến hành phóng thử ngay trước hoặc sau sự kiện này.