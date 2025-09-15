Thành phố Seoul nâng 2,9% lương sinh hoạt năm 2026

Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul ấn định mức lương sinh hoạt của thành phố năm 2026 là 12.121 won (8,7 USD)/giờ, tăng 2,9% so với lương sinh hoạt năm nay, tương đương mỗi tháng 2.533.289 won (1.830 USD)/tháng nếu quy đổi theo 209 giờ làm việc tiêu chuẩn.Mức lương mới sẽ được áp dụng trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 1/1 năm tới. Đối tượng áp dụng gồm hơn 14.000 lao động được thành phố Seoul trực tiếp tuyển dụng, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị đầu tư và công ty con của các cơ quan đầu tư trực thuộc thành phố.Lương sinh hoạt (living wage) là mức lương “hợp lý” được tính theo từng hộ gia đình, bảo đảm người lao động và gia đình họ duy trì được cuộc sống cơ bản. Mức lương này được xác định bằng cách tính tổng chi phí nhà ở, giáo dục, đi lại, văn hóa và được quy định bằng nghị quyết của chính quyền địa phương. Đây là khái niệm khác với lương tối thiểu.Chính quyền thành phố đã thông qua mức lương sinh hoạt mới sau cuộc họp của Ủy ban lương sinh hoạt, bao gồm đại diện các tổ chức lao động và chuyên gia, diễn ra vào ngày 15/9 vừa qua. Mức tăng nói trên được tính toán sau khi xem xét tổng thể các yếu tố như tỷ lệ lạm phát và tình hình tài chính của thành phố.