Diễn tập chống khủng bố bảo đảm an ninh cho APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Từ 2 giờ chiều ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai cuộc diễn tập lần hai của Ban chỉ huy ứng phó sự cố khủng bố trong nước, nhằm bảo vệ các phái đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 tới.Cuộc diễn tập này kết nối giữa Ban chỉ huy, với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các ban ngành trung ương, và hoạt động ứng phó tại hiện trường nhằm huấn luyện khả năng ứng phó với khủng bố. Cuộc diễn tập đầu tiên đã được tổ chức vào ngày 19/8 năm ngoái, với tình huống giả định xảy ra khủng bố tại sân bay Ulsan.Lần này, cuộc diễn tập hiện trường được tổ chức tại địa điểm dự kiến diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng APEC ở đảo Yeongjong, thành phố Incheon. Giám đốc Sở Cảnh sát Incheon trực tiếp chỉ huy tại hiện trường cùng với sự tham gia của 10 cơ quan như Sở Phòng cháy chữa cháy Yeongjong, Trung tâm cứu nạn khẩn cấp 119.Kịch bản diễn tập giả định tình huống đoàn xe chở đại biểu đến hội trường APEC bị tấn công bằng máy bay không người lái gắn bom, sau đó tiếp tục xảy ra tấn công hóa học nhằm vào đám đông đang sơ tán. Cuộc diễn tập sẽ bao gồm các bước từ nhận diện, truyền đạt tình hình, kiểm soát hiện trường, sơ tán khẩn cấp cho tới cứu hộ người bị nạn.Cùng thời điểm đó, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ diễn ra cuộc họp Ban chỉ huy ứng phó sự cố khủng bố do Quyền Giám đốc Yoo Jae-sung chủ trì để kiểm tra việc ứng phó tại hiện trường. Cuộc họp có sự tham gia của 37 quan chức cấp Vụ trưởng từ 9 cơ quan trung ương như Cơ quan Tình báo quốc gia, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Bộ Quốc phòng, Bộ Hành chính và an toàn, nhằm thảo luận phương án phối hợp ứng phó liên ngành.Quyền giám đốc Yoo nhấn mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan là yếu tố then chốt để ứng phó hiệu quả với khủng bố. Cuộc diễn tập cùng ngày mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ, nâng cao mức độ hoàn thiện phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.