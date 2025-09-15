Bắc Triều Tiên bày tỏ ý định tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026 tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 17/9 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên đã bày tỏ ý định tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) mùa hè Aichi-Nagoya 2026, sự kiện được khai mạc vào ngày 19/9 năm sau tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.Ban tổ chức cho biết miền Bắc muốn cử khoảng 260-270 người đến sự kiện, trong đó có khoảng 150 vận động viên tham gia thi đấu ở 17 môn thể thao, bao gồm bóng đá. Hãng tin Kyodo nhận định đây là trường hợp hiếm có khi một lượng lớn công dân Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Nhật Bản. Vì vậy, Tokyo sẽ cân nhắc cách ứng phó với vấn đề này một cách thận trọng.Chính phủ Nhật Bản hiện đang áp lệnh trừng phạt riêng đối với Bắc Triều Tiên bằng cách cấm công dân miền Bắc nhập cảnh vào nước này, do Bình Nhưỡng liên tục phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Tokyo từng cho phép người dân miền Bắc nhập cảnh nếu có liên quan đến các hoạt động giao lưu thể thao. Ví dụ như Chính phủ Nhật Bản vào tháng 2, tháng 3 năm ngoái đã cho phép nhập cảnh đối với hàng chục cầu thủ bóng đá nam và nữ Bắc Triều Tiên.Bình Nhưỡng trước đó đã không tham dự Thế vận hội Tokyo 2021 do áp dụng quy định hạn chế xuất nhập cảnh vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên sau đó, miền Bắc có cử đoàn vận động viên tới tham dự Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu 2022 và Olympic Paris 2024.Mặt khác, Bắc Triều Tiên được cho là đang có ý định cử kiều bào miền Bắc tại Nhật Bản tham dự buổi giới thiệu công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á sắp tới dành cho trưởng đoàn của các nước trong tháng 9 này.