Seoul kêu gọi Washington loại bỏ các rào cản pháp lý để thúc đẩy hợp tác trong ngành đóng tàu song phương

Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) Seok Jong-gun ngày 17/9 đã tham dự buổi diễn dàn do DAPA và Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức tại Washington. Tại đây, ông Seok cho biết còn tồn tại rào cản pháp lý cản trở hợp tác của Hàn Quốc và Mỹ trong ngành đóng tàu. Vì vậy, ông dự định sẽ gặp các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân Mỹ để thảo luận về vấn đề này.Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 8 vừa qua đã bày tỏ ý định mua tàu đóng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Washington hiện vẫn duy trì các quy định như Đạo luật hàng hải thương mại (gọi tắt là Đạo luật Jones) và luật sửa đổi Đạo luật Byrnes-Tollefson, để ngăn các doanh nghiệp đóng tàu nước ngoài tiến vào thị trường Mỹ.Giám đốc Seok cho rằng các quan chức cấp cao Mỹ cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Công ty vận tải biển Hanwha hay công ty công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc đều đang nỗ lực để hợp tác và thúc đẩy sản xuất tàu ngay tại Mỹ, nhưng Seoul khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô và tốc độ đóng tàu mà Washington mong muốn nếu chỉ dựa vào một nhà máy đóng tàu Hanwha Philly tại Philadelphia (bang Pennsylvania), khi tàu được sản xuất tại Hàn Quốc không được xuất khẩu sang Mỹ.Ông Seok cho biết Seoul đã đề xuất nhiều phương án với Washington như cung cấp linh kiện tàu, hoặc chế tạo các chuỗi khối (block) của con tàu tại Hàn Quốc rồi chuyển sang Mỹ để lắp ráp; hay đóng tàu ở mức cơ bản đủ khả năng vận hành và để các hệ thống nhạy cảm, liên quan an ninh như hệ thống chiến đấu được tích hợp tại Washington. Một phương án khác là hoàn thiện tàu tại Hàn Quốc rồi vận chuyển sang Mỹ một cách an toàn.Quan chức này nhấn mạnh hai bên cần phải điều chỉnh các phương án được đề xuất, tìm ra cách để Hàn Quốc có thể đáp ứng được yêu cầu của Mỹ. Để làm được điều này, các quan chức cấp cao của Mỹ phải giải quyết những rào cản pháp lý hiện có một cách nhanh chóng.Tại buổi diễn đàn, Giám đốc Seok còn kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh đa dạng, nhận định Seoul và Washington có thể hợp tác trong lĩnh vực như sản xuất chung, bổ trợ lẫn nhau trong nền tảng công nghiệp, xây dựng trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành (MRO).Ngoài ra, trước sự phát triển của công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống không người lái, quan chức này đề xuất hai nước cần vượt ra ngoài khuôn khổ mua bán vũ khí và chuyển giao công nghệ truyền thống, phải tăng cường hợp tác với tư cách là đồng minh công nghệ để cùng nhau phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến.