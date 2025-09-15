Chính phủ Trung Quốc khẳng định không có ý kiến bất đồng về giao lưu văn hóa Hàn-Trung

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 17/9 khẳng định Trung Quốc không có bất đồng nào về việc giao lưu văn hóa lành mạnh và hữu ích giữa hai nước. Liên quan đến việc hai buổi diễn của một số nghệ sĩ Hàn Quốc bị hủy hoặc bị hoãn gần đây, quan chức này cũng cho biết hiện chưa nắm rõ tình hình cụ thể.Trước đó, "Dream Concert", sự kiện được quảng bá là buổi biểu diễn K-pop lớn nhất tại Trung Quốc trong vòng 10 năm qua, dự kiến được tổ chức trong tháng 9 này tại sân vận động thể thao Tam Á (tỉnh Hải Nam) với sức chứa 40.000 khán giả, đã bị hoãn vô thời hạn. Ban tổ chức sự kiện cũng chưa đưa ra thông báo về lịch trình mới.Ngoài ra, buổi biểu diễn của nhóm nhạc nữ K-pop Kep1er tại thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) dự kiến diễn ra ngày 13/9 cũng đột ngột bị hủy vì lý do bất khả kháng.Thông tin về việc tổ chức các buổi diễn này từng làm dấy lên kỳ vọng rằng "lệnh cấm" các nội dung văn hóa Hàn Quốc kéo dài suốt 10 năm qua của Trung Quốc sắp được dỡ bỏ. Tuy nhiên, việc các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc liên tục bị hủy và hoãn đã cho thấy giới hạn trong nỗ lực thâm nhập lại vào thị trường Trung Quốc.Trung Quốc đã đưa ra "lệnh cấm" các nội dung văn hóa Hàn Quốc như âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh từ năm 2016 để phản đối việc quân đội Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc. Buổi concert của nhóm nhạc nam BigBang tại Trung Quốc vào năm 2016 là buổi biểu diễn âm nhạc K-pop cuối cùng được tổ chức tại nước này.Tuy nhiên, các sự kiện nhỏ về cửa hàng pop-up hay buổi gặp gỡ người hâm mộ (fan meeting) vẫn được phép tổ chức. Cửa hàng pop-up của nhóm nữ Blackpink vào tháng 8 vừa qua đã tiến hành một cách sôi động tại các trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán, Thành Đô và Bắc Kinh.Hãng tin Bloomberg của Mỹ nhận định điều này cho thấy Bắc Kinh đang tiếp cận ngành giải trí Hàn Quốc một cách thận trọng và có chọn lọc. Trong khi âm nhạc K-pop ngày càng trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, việc tiếp cận thị trường Trung Quốc vẫn còn bị hạn chế, khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc phải sang tận Hàn Quốc để gặp gỡ thần tượng. Chính sách miễn thị thực cho khách du lịch theo đoàn Trung Quốc của Hàn Quốc, dự kiến có hiệu lực từ cuối tháng 9, được cho là sẽ làm gia tăng xu hướng này.Ngoài ra, việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khả năng cao sẽ đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju từ ngày 31/10-1/11 tới cũng được kỳ vọng có thể tạo ra những chuyển biến tích cực trong vấn đề giao lưu văn hóa này.