Photo : YONHAP News

Công ty Pinkfong của Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết sẽ phát hành bản thu âm đặc biệt ca khúc “Baby Shark” do Dàn nhạc giao hưởng London (LSO) của Anh biểu diễn vào ngày 19/9.Bản thu âm này được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt “Baby Shark”. Pinkfong cho biết đây là lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng London, thành lập từ năm 1904, phát hành bản thu hợp tác với một nhân vật hoạt hình Hàn Quốc.Việc thu âm được thực hiện tại LSO St Luke’s, địa điểm âm nhạc có lịch sử 300 năm ở London, Anh. Phần phối khí và chỉ huy do Kyle Gordon, người từng tham gia sản xuất nhạc nền cho các bộ phim điện ảnh đình đám “Oppenheimer” và “Frozen 2”, đảm nhiệm.Ca khúc thiếu nhi “Baby Shark” được phát hành dưới dạng video lần đầu vào tháng 11/2015 và ra mắt bản thu vào năm 2017. Năm 2019, ca khúc này thậm chí đã lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 trên nền tảng am nhạc uy tín Billboard của Mỹ. Hiện tại, video ca khúc này đã thu hút hơn 16,2 tỷ lượt xem trên trang YouTube.