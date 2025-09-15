Xe buýt sông Hàn tại thành phố Seoul chính thức đi vào hoạt động

Photo : YONHAP News

Xe buýt sông Hàn, phương tiện giao thông công cộng qua đường thủy đầu tiên của thành phố Seoul, chính thức được vận hành từ 11 giờ sáng ngày 18/9.Xe buýt sông Hàn chạy từ bên Magok đến bến Jamsil với quãng đường dài 28,9 km và có 7 điểm dừng. Trong giai đoạn đầu, xe buýt sông Hàn sẽ hoạt động từ 11 giờ sáng đến 9 giờ 37 phút tối, với 14 chuyến mỗi ngày. Từ ngày 10/10, số chuyến sẽ được tăng lên thành 30 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Vào các ngày thường, tàu sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút tối. Vào cuối tuần, xe buýt sông Hàn sẽ được vận hành từ 9 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút tối.Ngoài ra một tuyến tàu cao tốc chỉ dừng tại bến Magok, bến Yeouido và bến Jamsil cũng sẽ được vận hành từ ngày 10/10, mỗi chuyến cách nhau khoảng 15 phút. Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ triển khai thêm 4 tàu vào khoảng cuối tháng 10, nâng tổng số lên 12 tàu với 48 chuyến khứ hồi mỗi ngày.Giá vé là 3.000 won (khoảng 2,2 USD). Người dùng thẻ giao thông không giới hạn "Climate Card" có thể đi không giới hạn số lượt và được hưởng ưu đãi khi chuyển sang đi các phương tiện giao thông công cộng khác nếu nạp thêm 5.000 won (3,6 USD).