Shinsegae và Alibaba được phê duyệt thành lập liên doanh có điều kiện

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 18/9 công bố quyết định phê duyệt có điều kiện, cho phép tập đoàn Shinsegae trong nước và tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) thành lập liên doanh.Hồi tháng 1 năm nay, hai tập đoàn này đã báo cáo lên Ủy ban Giao dịch công bằng về kế hoạch sáp nhập, theo đó Apollo Korea, công ty con của Shinsegae đang nắm 100% cổ phần nền tảng mua sắm trực tuyến Gmarket, sẽ mua 50% cổ phần của Grand Opus Holding, một công ty con thuộc Alibaba. Thương vụ này sẽ dẫn đến việc Shinsegae và Alibaba cùng sở hữu Grand Opus Holding như một công ty liên doanh, đồng thời nắm giữ toàn bộ cổ phần của hai nền tảng mua sắm trực tuyến Gmarket và AliExpress Korea.Ủy ban nhận định việc thành lập liên doanh này là một hình thức “kết hợp theo chiều ngang” giữa các doanh nghiệp lớn trong thị trường mua sắm trực tuyến từ nước ngoài, và đã tiến hành xem xét về khả năng hạn chế cạnh tranh.Cơ quan này đánh giá liên doanh sẽ củng cố vị thế số một trên thị trường mua sắm trực tuyến hàng hóa từ nước ngoài tại Hàn Quốc. Hiện AliExpress đang giữ 37,1% thị phần và đứng đầu thị trường này, trong khi Gmarket đứng thứ 4 với thị phần là 3,9%. Sau khi liên doanh được thành lập, thị phần kết hợp sẽ vượt 41%.Tuy nhiên, Ủy ban đặc biệt lo ngại việc hợp nhất dữ liệu người dùng của hai hãng sẽ gây hại đến cạnh tranh trên thị trường. Gmarket đã hoạt động hơn 20 năm tại Hàn Quốc và sở hữu thông tin về hơn 50 triệu thành viên, cung cấp dữ liệu phong phú về thói quen tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, AliExpress sở hữu kho dữ liệu khổng lồ về hành vi mua sắm, số lượng đơn hàng và đánh giá của người tiêu dùng toàn cầu.Cơ quan này cho rằng khi dữ liệu hai bên được hợp nhất, chất lượng quảng cáo cá nhân hóa sẽ tăng, thu hút thêm người dùng, tạo vòng lặp tăng trưởng và khiến lượng người sử dụng hai nền tảng gia tăng nhanh chóng. Điều này sẽ làm gia tăng rào cản gia nhập thị trường cho các đối thủ mới, đồng thời làm giảm nỗ lực đầu tư vào bảo mật dữ liệu, từ đó gây hạn chế cạnh tranh. Vì vậy, Ủy ban quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục nhằm loại bỏ nguy cơ hạn chế cạnh tranh do việc kết hợp dữ liệu.Trước hết, các nền tảng Gmarket, Auction và AliExpress phải được vận hành như các pháp nhân độc lập, đồng thời tách biệt việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu người tiêu dùng trong nước. Trong thị trường mua sắm trực tuyến từ nước ngoài, việc chia sẻ thông tin, hay còn gọi là “sử dụng chéo” giữa các bên bị nghiêm cấm. Với các thị trường khác, nếu muốn chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Ủy ban cũng nhấn mạnh các công ty không được cắt giảm chi phí hay lơ là trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin. Lệnh khắc phục này có hiệu lực trong ba năm và các doanh nghiệp phải thiết lập cơ chế giám sát để bảo đảm tuân thủ.