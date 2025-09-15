Lãnh đạo Bắc Triều Tiên chỉ đạo cuộc thử nghiệm tính năng vũ khí không người lái

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/9 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã trực tiếp chỉ đạo công tác thử nghiệm tính năng của các vũ khí không người lái do các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp của "Tập thể công nghệ hàng không không người lái" nước này phát triển sản xuất.Tại đây, ông Kim đã nắm được cụ thể tính năng và khả năng tác chiến của các loại vũ khí không người lái, trong đó có máy bay trinh sát không người lái chiến lược và chiến thuật, máy bay không người lái đa nhiệm.Hãng tin này cho biết trong cuộc thử nghiệm lần này, giá trị chiến lược quân sự, tính năng đổi mới của máy bay trinh sát chiến lược không người lái và hiệu quả chiến đấu vượt trội của dòng máy bay tấn công chiến thuật không người lái "Kumsong" đã được chứng minh rõ ràng. Chủ tịch Kim đã bày tỏ sự hài lòng lớn đối với kết quả của cuộc thử nghiệm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên truyền thông Bắc Triều Tiên đề cập đến dòng máy bay tấn công chiến thuật không người lái mang tên "Kumsong".Trong loạt ảnh được công bố, một máy bay tấn công không người lái có cánh chữ thập được ghi nhận đang tấn công mục tiêu có hình dạng tương tự xe bọc thép Stryker của quân đội Mỹ. Một mẫu máy bay tấn công cảm tử không người lái khác có thiết kế cánh giống hình cá đuối. Hình ảnh miền Bắc công bố vào năm ngoái đã bị làm mờ và bên ngoài máy bay chỉ có màu trắng nhưng trong bức ảnh công bố lần này, các máy bay không người lái đã được sơn ngụy trang, cho thấy chúng đang ở giai đoạn gần như hoàn thiện. Các chuyên gia nhận định ngoại hình của những chiếc máy bay không người lái này có nhiều điểm tương đồng với dòng máy bay không người lái cảm tử của Nga và Israel.Ông Kim cho biết phạm vi sử dụng vũ khí không người lái trong chiến tranh hiện đại đang ngày càng được mở rộng, trở thành tài sản chủ lực trong hoạt động quân sự. Chủ tịch Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải nâng cao các công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực này, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực tác chiến của hệ thống vũ khí không người lái như một nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc xây dựng và hiện đại hóa lực lượng quân sự.Lãnh đạo miền Bắc đã chỉ thị tập trung nguồn lực ưu tiên để nhanh chóng phát triển công nghệ AI mới được áp dụng, cũng như đề ra các giải pháp nhằm mở rộng và tăng cường năng lực sản xuất hàng loạt vũ khí không người lái.Ngoài ra, KCNA còn cho biết ông Kim đã phê chuẩn và phê duyệt văn kiện về kế hoạch quan trọng, trong đó phản ánh các đối sách mang tính tổ chức nhằm mở rộng và củng cố tiềm năng công nghệ của Tập thể công nghệ hàng không không người lái.Ông Kim vào tháng 3 đã chỉ đạo dự án nghiên cứu khoa học quốc phòng của "Tập thể công nghệ hàng không không người lái" và "Nhóm nghiên cứu thăm dò và tác chiến điện tử", nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục thúc đẩy cải tiến cả về chất lượng và công nghệ trong phát triển sản xuất vũ khí không người lái, đồng thời hiện thực hóa việc nâng cao năng lực tác chiến theo phương hướng khoa học và thực tiễn.