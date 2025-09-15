Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị CEO APEC

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 18/9 đã tới thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) để tiến hành rà soát công tác chuẩn bị cho các sự kiện dành cho doanh nhân được tổ chức song song với Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng sau.Bộ trưởng đã kiểm tra chặt chẽ về tình hình cơ sở vật chất và kế hoạch tổ chức sự kiện tại Trung tâm nghệ thuật Gyeongju, nơi diễn ra "Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC" (APEC CEO Summit) và Làng Hwarang, địa điểm sẽ diễn ra tiệc chiêu đãi các Giám đốc điều hành (CEO) toàn cầu. Ông Kim đã trực tiếp nghỉ lại tại resort Gangdong, một trong các địa điểm lưu trú dành cho CEO, để xem xét tình hình chuẩn bị.Ngoài ra, Bộ trưởng Kim cũng đã tham dự cuộc họp của "Ủy ban xúc tiến các sự kiện dành cho doanh nhân APEC" do khối dân sự tổ chức, thảo luận về các hạng mục cần thiết cho sự thành công của sự kiện, kêu gọi khối dân sự tích cực tham gia.Bộ trưởng nhấn mạnh các sự kiện dành cho doanh nhân APEC lần này là cơ hội, nền tảng để phô diễn sức bật của doanh nghiệp Hàn Quốc. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vươn ra thế giới.Bộ Công nghiệp có kế hoạch tổ chức các sự kiện dành cho doanh nhân APEC năm nay với quy mô lớn kỷ lục. Ngoài Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp, Bộ đang chuẩn bị cho "Diễn đàn Future-Tech" nơi thảo luận sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp chính như trí tuệ nhân tạo (AI), đóng tàu, công nghiệp quốc phòng, và "K-tech Showcase", nơi quảng bá công nghệ tiên tiến trong nước như robot, màn hình.