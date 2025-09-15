Hàn Quốc lập nhóm chuyên trách liên ngành để cải thiện vấn đề thị thực Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/9 ra thông cáo cho biết nhóm chuyên trách (TF) liên ngành nhằm cải thiện vấn đề thị thực Mỹ đã tổ chức cuộc họp toàn thể đầu tiên. Cuộc họp lần này có sự tham gia của các ban ngành hữu quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc, cùng với Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ).Cuộc họp này được tổ chức nhằm đảm bảo ý kiến của doanh nghiệp được phản ánh đầy đủ trong quá trình tham vấn với Mỹ, cũng như thúc đẩy sự phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong quá trình ứng phó.Trong cuộc họp, các bên đã rà soát những khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc xin cấp thị thực, nhu cầu và kế hoạch cử nhân lực sang Mỹ và thảo luận kế hoạch tham vấn với Washington, bao gồm cả những vấn đề để cải thiện vấn đề thị thực.Bộ Ngoại giao cho biết nhóm chuyên trách liên ngành này sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận cách ứng phó ở cấp Chính phủ, qua đó giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh Mỹ của nhân lực từ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ, cũng như thúc đẩy cải thiện vấn đề thị thực.Động thái này được tiến hành sau vụ hơn 300 công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại bang Georgia trong khoảng một tuần, nhằm ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn.Sự việc xảy ra khi các kỹ sư Hàn Quốc được cử sang Mỹ theo diện công tác ngắn hạn để phục vụ việc xây dựng nhà máy của doanh nghiệp Hàn Quốc. Họ đã nhập cảnh bằng visa thương mại ngắn hạn B-1 hoặc giấy phép du lịch điện tử (ESTA) thay vì thị thực lao động diện cư trú dài hạn, vốn có điều kiện cấp rất nghiêm ngặt. Theo đó, chính "điểm mù" này đã bị ICE xem là có vấn đề.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Seoul và Washington trước đó đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp chuyên viên để thảo luận về phương án ngăn ngừa vụ việc tái diễn và cải thiện chính sách thị thực. Hai bên đã tiến hành hai cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc; cũng như giữa Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ với Bộ Ngoại giao Mỹ, qua đó chuyển tải đề xuất của Seoul về phương án vận hành cụ thể của cơ chế đối thoại cấp chuyên viên. Bộ cũng đã đề xuất tổ chức cuộc họp đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể và hiện đang tiếp tục thảo luận với phía Mỹ.