Không quân Hàn Quốc huấn luyện ứng phó sự cố chuẩn bị cho Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Không đoàn cơ động trên không 5 thuộc Không quân Hàn Quốc ngày 18/9 đã tổ chức cuộc tập huấn luyện ứng phó tai nạn hàng không tại sân bay quốc tế Gimhae (thành phố Busan), nơi được sử dụng làm sân bay chính cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Cuộc huấn luyện được tiến hành theo hình thức thực chiến, với tình huống giả định máy bay của một nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh APEC hạ cánh bằng bụng và bốc cháy. Khoảng 100 nhân sự cùng hơn 20 trang thiết bị, trong đó có máy bay tiếp dầu trên không KC-300, máy bay trực thăng, xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã tham gia cuộc huấn luyện này. Các nội dung huấn luyện gồm dập lửa, sơ tán hành khách, cứu hộ người bị thương và hỗ trợ cho máy bay lần lượt được triển khai.Không đoàn cơ động trên không 5 cùng các đơn vị liên quan tại sân bay đã cam kết sẽ chuẩn bị để Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới được diễn ra thành công sau khi kết thúc buổi huấn luyện.Không đoàn cơ động trên không 5 từ hồi tháng 4 đã thành lập nhóm hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh APEC do Không đoàn trưởng trực tiếp phụ trách, triển khai nhiều hoạt động như cải thiện cơ sở hạ tầng, diễn tập chống khủng bố để đảm bảo an toàn, an ninh và các nghi lễ.