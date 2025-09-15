Tổng thống Lee Jae Myung cam kết khôi phục tinh thần Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 7 năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19/9 đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, nhấn mạnh hòa bình là nền tảng cơ bản của dân chủ và phát triển kinh tế. Trên cương vị là Tổng thống, ông sẽ cùng người dân từng bước thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ để khôi phục tinh thần của Thỏa thuận quân sự ngày 19/9, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua hòa bình và hợp tác.Tổng thống nhắc lại ngày này cách đây 7 năm trước, tại thủ đô Bình Nhưỡng, hai miền Nam-Bắc đã cam kết cùng nhau bước trên con đường hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung bán đảo Hàn Quốc, và thông qua Thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.Sau đó, Thỏa thuận quân sự liên Triều bắt đầu được thực thi, góp phần giảm nhẹ căng thẳng, lan tỏa bầu không khí hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc sau một thời gian dài. Vậy nhưng đáng tiếc là trong vòng vài năm gần đây, đối đầu giữa hai miền leo thang, Thỏa thuận quân sự liên Triều đã bị vô hiệu hóa, lòng tin đôi bên bị tổn hại lớn, thậm chí đối thoại đã bị cắt đứt.Tổng thống nhấn mạnh khi hòa bình bị phá vỡ, việc duy trì và phát triển chủ nghĩa dân chủ, vực dậy kinh tế và dân sinh sẽ bị đe dọa. Đây chính là lý do ông thực hiện các biện pháp như ngừng phát loa phóng thanh và ngừng rải tờ rơi sang miền Bắc ngay sau khi nhậm chức.Trong bài phát biểu kỷ niệm Quốc khánh 15/8 vừa qua, lãnh đạo Hàn Quốc đã đề ra ba nguyên tắc là tôn trọng chế độ của Bắc Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng hình thức sáp nhập thể chế và không thực hiện các hành vi thù địch. Cam kết này của ông vẫn còn nguyên giá trị.Tổng thống nhấn mạnh một khi niềm tin bị phá vỡ thì sẽ không thể hồi phục ngay lập tức. Niềm tin không đến từ lời nói suông mà phải đến từ hành động cụ thể. Ông sẽ kiên nhẫn giải quyết vấn đề.Cuối cùng, ông Lee cam kết sẽ không bao giờ để người dân biên giới phải mất ngủ, nền kinh tế phải gánh rủi ro do đối đầu quân sự liên Triều, không để chủ nghĩa dân chủ bị đe dọa bởi những thế lực lợi dụng sự chia cắt giữa hai miền Nam-Bắc.Tuyên bố chung Bình Nhưỡng được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 19/9/2018 tại Bình Nhưỡng, giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố đề ra nhiều biện pháp đa dạng nhằm giải tỏa nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc một cách thực chất; và những sáng kiến hợp tác kinh tế cụ thể ở các lĩnh vực nhân đạo, văn hóa, xã hội; cũng như chuyến thăm miền Nam của lãnh đạo miền Bắc nhằm phát triển quan hệ liên Triều lên một giai đoạn mới.