Seoul thuyết phục Washington không áp điều kiện thuế quan tương tự với Tokyo

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 19/9 đã trở về nước sau chuyến công tác Mỹ.Trả lời phỏng vấn báo chí tại sân bay, ông Yeo cho biết đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ và các quan chức chủ chốt trong Quốc hội nước này, tích cực trao đổi về tình hình đàm phán, tìm giải pháp cho vấn đề thị thực của Hàn Quốc. Chính phủ đang nỗ lực thuyết phục Mỹ bằng cách đưa ra nhiều dữ liệu và phân tích khách quan để chứng minh Nhật Bản và Hàn Quốc là hai trường hợp khác nhau. Về vấn đề thuế ô tô, ông Yeo nhấn mạnh Chính phủ nhận thức đầy đủ về tính chất nghiêm trọng của vấn đề và đang nỗ lực hết sức để giải quyết càng sớm càng tốt.Trước ông Yeo, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan cũng đã có chuyến thăm Mỹ và họp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Vào ngày 30/7 vừa qua, Seoul và Washington đạt được thỏa thuận khung về thuế quan, trong đó Mỹ quyết định giảm thuế đối ứng và thuế ô tô với Hàn Quốc từ mức 25% xuống 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tiếp tục tham vấn về chi tiết thỏa thuận do còn bất đồng về phương án thực thi cụ thể như việc phân chia lợi nhuận.Nhật Bản, nước đạt được thỏa thuận với Mỹ trước Hàn Quốc, đã được giảm thuế đối ứng và thuế ô tô xuống 15%, với cam kết đầu tư quy mô 550 tỷ USD vào Mỹ. Trong các cuộc đàm phán chi tiết tiếp theo, Tokyo và Washington đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với nội dung Mỹ được quyền quyết định về các khoản đầu tư và hưởng 90% lợi nhuận từ đầu tư (50% trước khi thu hồi vốn).Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Lutnick hôm 12/9 (giờ địa phương) đã cảnh báo rằng Hàn Quốc hoặc chấp nhận thỏa thuận, hoặc phải nộp thuế như mức ban đầu, qua đó gia tăng sức ép với Seoul. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường khó chấp nhận những yêu cầu quá mức của Mỹ xét trên quan điểm lợi ích quốc gia.