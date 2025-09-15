Bình Nhưỡng tiếp tục phá dỡ Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nằm trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung

Photo : YONHAP News

Trang tin NK News chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 18/9 (giờ địa phương) đưa tin miền Bắc đang tiếp tục công tác phá dỡ hoàn toàn Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nằm trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung.Hãng tin đã viện dẫn ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs cung cấp, cho biết Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nằm trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung cao 15 tầng này đã dần bị tháo dỡ trong năm nay, và vật liệu xây dựng tòa nhà này có khả năng được tái sử dụng. Phần thấp ở phía Tây công trình hiện gần như đã bị phá bỏ, mái và phần lớp ốp bên ngoài cũng đã biến mất. Phần còn lại của tòa nhà dự kiến sẽ bị tháo dỡ hoàn toàn trong vài tháng tới. Quân đội Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái từng phát hiện dấu hiệu Bình Nhưỡng di chuyển đồ ra khỏi Trung tâm hỗ trợ tổng hợp này.Khu công nghiệp liên Triều Gaesung được khởi động từ năm 2000 dựa trên thỏa thuận về phát triển khu công nghiệp tại miền Bắc giữa công ty Hyundai Asan của Hàn Quốc và phía Bắc Triều Tiên, chính thức được khởi công vào tháng 6/2003. Sau đó, quy mô của Khu công nghiệp đã được phát triển, với khoảng 55.000 lao động miền Bắc và 1.000 lao động miền Nam.Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng thử tên lửa tầm xa vào năm 2016, Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khi đó đã quyết định ngừng toàn bộ hoạt động của Khu công nghiệp vào tháng 2 cùng năm. Đến tháng 6/2020, miền Bắc đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều và Trung tâm hỗ trợ tổng hợp nằm trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung, chính thức đóng cửa khu công nghiệp này.