Hyundai kỳ vọng Mỹ giảm thuế ô tô Hàn Quốc xuống 15%

Photo : YONHAP News

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư năm 2025 (CEO Investor Day) diễn ra tại New York, Mỹ ngày 18/9 (giờ địa phương), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) toàn cầu hãng ô tô Hyundai Jose Munoz bày tỏ hy vọng hai nước Hàn-Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận chi tiết về thuế quan, để ô tô Hàn Quốc được giảm thuế xuống mức 15%.Ông Munoz cho biết dự báo kết quả kinh doanh mà hãng công bố cùng ngày được tính toán dựa trên mức thuế 25%. Nếu Mỹ hạ xuống 15% thì kết quả kinh doanh của hãng sẽ gần đạt bằng mức dự báo trước đó.Tại sự kiện trên, Hyundai nâng mục tiêu tăng trưởng doanh thu hợp nhất năm nay từ 3-4% lên 5-6%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hợp nhất đã được hãng điều chỉnh giảm từ 7-8% xuống 6-7%, phản ánh tác động từ thuế quan.Trước đó, Hyundai đã công bố mục tiêu nâng sản lượng bán hàng lên 5,55 triệu xe vào năm 2030, trong đó 60% là xe thân thiện môi trường. Chiến lược của hãng là tăng cường dòng xe điện khí hóa như hybrid, xe hydro nhằm ứng phó với tình trạng nhu cầu xe điện chững lại và các yếu tố bất định như thuế quan từ Mỹ.Hyundai cũng công bố chiến lược tài chính trung và dài hạn với nội dung đầu tư 77.300 tỷ won (52,4 tỷ USD) trong giai đoạn 2026-2030 và đạt mục tiêu biên lợi nhuận hợp nhất 8-9% vào năm 2030. Cụ thể, hãng sẽ đầu tư 30.900 tỷ won (22,2 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển, 38.300 tỷ won (27,5 tỷ USD) cho thiết bị, và 8.100 tỷ won (5,8 tỷ USD) cho các chiến lược khác. Hyundai cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các khoản đầu tư tại Mỹ để vượt qua khủng hoảng thuế quan. Tổng vốn đầu tư tại Mỹ trong giai đoạn 2025–2028 sẽ tăng từ 11,6 nghìn tỷ won (8,8 tỷ USD) lên 15,3 nghìn tỷ won (11,6 tỷ USD).