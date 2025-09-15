Chính phủ Hàn Quốc lên phương án cải thiện chế độ điều tra các vụ tấn công mạng

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 19/9 đã mở buổi họp báo chung, cho biết hai cơ quan này đã nhận thức nghiêm trọng về hàng loạt các vụ tấn công mạng xảy ra trong nước gần đây ở lĩnh vực tài chính, viễn thông, như vụ tấn công mạng hãng viễn thông SK Telecom (SKT), vụ thanh toán nhỏ trái phép của hãng viễn thông KT, vụ rò rỉ thông tin khách hàng quy mô lớn của công ty thẻ tín dụng Lotte Card.Trước tiên, Bộ Khoa học sẽ rà soát lại từ đầu toàn bộ hệ thống an ninh, lập đối sách căn bản phòng chống các vụ tấn công mạng. Bộ sẽ cải thiện chế độ để Chính phủ có thể bắt tay vào điều tra khi phát hiệu dấu hiệu tin tặc tấn công dù doanh nghiệp không báo cáo về vụ việc đó.Ủy ban Giám sát tài chính chỉ ra rằng các tổ chức tài chính trong nước vẫn chưa phản ứng kịp thời trước những phương thức tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi hơn. FSC sẽ xúc tiến áp dụng xử phạt hành chính để buộc các tổ chức tài chính phải chịu trách nhiệm tương xứng với tác động xã hội của các sự cố tấn công mạng. Ủy ban cũng sẽ đưa ra các biện pháp tăng quyền hạn cho vị trí Giám đốc An ninh thông tin (CISO) và tăng cường nghĩa vụ công bố thông tin cho người tiêu dùng.Trong một diễn biến khác, ngay trước cuộc họp báo chung nói trên, hãng viễn thông KT đã báo cáo lên cơ quan chức năng về dấu hiệu máy chủ bị xâm nhập. KT cho biết vào lúc 23 giờ 57 phút đêm ngày 18/9, công ty đã gửi báo cáo về 4 dấu vết xâm nhập và 2 tình huống nghi ngờ cho Cơ quan quản lý internet (KISA). Phía KISA cho biết bước đầu đang phân tích tài liệu từ phía KT, hiện vẫn chưa xác định được máy chủ nào bị tấn công.