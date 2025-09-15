Photo : YONHAP News

Trang tin NK News chuyên về tin tức Bắc Triều Tiên của Mỹ ngày 18/9 (giờ địa phương) viện dẫn một báo cáo của Quỹ Friedrich Naumann, cho biết mặc dù Bắc Triều Tiên đã hỗ trợ toàn diện cho Nga trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng nước này chỉ nhận được lại khoảng một phần mười so với những gì đã cung cấp.Báo cáo cho biết Bình Nhưỡng từ năm 2023 đã cung cấp cho Matxcơva lượng lớn đạn pháo, tên lửa, vũ khí hạng nặng và binh lực, với quy mô ước tính lên đến 9,8 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị lương thực, nhiên liệu và quân nhu mà Nga cung cấp lại cho Bắc Triều Tiên chỉ đạt khoảng một phần mười con số trên. Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc Olena Guseinova là người đã viết báo cáo này, nhận định quy mô hàng hóa mà Matxcơva gửi cho Bình Nhưỡng không quá 1,19 tỷ USD. Giảng viên này cho rằng Nga có thái độ rất thận trọng trong việc chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, phần lớn hàng hóa cung cấp cho Bắc Triều Tiên chỉ là vũ khí cấp thấp và đồ dùng thiết yếu cơ bản.Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) trước đó từng ước tính mức viện trợ của Matxcơva cho Bình Nhưỡng có thể lên tới 20 tỷ USD. Tuy nhiên, Quỹ Friedrich Naumann đánh giá con số thực tế có thể bằng hoặc chưa tới một nửa số đó. Tổ chức này nhận định mặc dù miền Bắc có tỏ ra bất mãn với sự bù đắp không cân xứng này, song Bắc Triều Tiên vẫn duy trì giao dịch với Nga. Nguyên nhân được cho là Bình Nhưỡng coi đây là cơ hội để thử nghiệm hệ thống vũ khí trên chiến trường thực tế, cũng như kỳ vọng có thể giảm bớt tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế thông qua mối quan hệ gần gũi với Nga, một nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Theo báo cáo, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo cỡ nòng 122 mm và 152 mm, 248 tên lửa đạn đạo KN-23, cùng đạn dược thứ cấp và nhiều loại vũ khí khác, đồng thời triển khai khoảng 15.000 binh sĩ.