Cựu Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 7 năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 được tổ chức tại thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) ngày 19/9, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.Ông Moon bày tỏ hoan nghênh ý định nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên trong năm nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hy vọng cuộc gặp này sẽ sớm được diễn ra. Cựu Tổng thống nhấn mạnh giờ là lúc hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp lại nhau để gặt hái thành quả hòa bình.Ông Moon nhắn gửi tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un rằng việc thỏa thuận liên Triều bị đình lại không phải vì hai bên thiếu quyết tâm mà do tình hình quốc tế chưa ủng hộ. Sự quyết đoán của Chủ tịch Kim vào thời điểm này vẫn có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa hòa bình. Ông Moon hy vọng nhà lãnh đạo miền Bắc một lần nữa cho thấy sự quyết đoán của mình.Cựu Tổng thống nhấn mạnh việc khôi phục Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, vốn đã bị hủy bỏ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu đặt ra hiện nay. Việc khôi phục thỏa thuận này sẽ là xuất phát điểm để quản lý tình hình bán đảo Hàn Quốc một cách ổn định, cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc. Theo ông, nếu việc tái khởi động đối thoại toàn diện giữa hai miền chưa thể thực hiện ngay, Chính phủ đương nhiệm có thể bắt đầu từ việc khôi phục Thỏa thuận quân sự ngày 19/9.Ông Moon chỉ trích dưới ba năm chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, quan hệ liên Triều đã bị phá hủy nghiêm trọng tới mức khó có thể khôi phục. Thỏa thuận quân sự ngày 19/9 đã bị phá vỡ, các hành động thù địch giữa hai bên leo thang, đẩy tình hình tới bờ vực có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Đặc biệt, có dấu hiệu cho thấy chính quyền cựu Tổng thống Yoon đã âm mưu khiêu khích Bắc Triều Tiên tấn công, hòng lấy cớ để ban bố thiết quân luật. Nếu âm mưu này là sự thật thì sẽ vô cùng chấn động, là hành động cực kỳ tàn ác, cần phải điều tra triệt để tới cùng.