Hàn Quốc triển khai biện pháp đặc biệt ứng phó nguy cơ dư thừa điện vào mùa thu

Photo : YONHAP News

Trước nguy cơ mất cân bằng cung cầu điện do kỳ nghỉ Tết Trung thu năm nay kéo dài kỷ lục khiến mức tiêu thụ điện dự báo giảm mạnh, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã công bố gói đối sách đặc biệt triển khai trong vòng 58 ngày tới, từ ngày 20/9-16/11.Để hệ thống điện vận hành một cách ổn định, sản lượng phát điện và nhu cầu tiêu thụ phải ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, vào mùa thu thường có nhiều ngày nắng, sản lượng điện Mặt trời tăng cao, nhưng tiêu thụ điện lại giảm do có kỳ nghỉ Trung thu và thời tiết ôn hòa. Đây được gọi là giai đoạn "phụ tải nhẹ" mùa thu.Đặc biệt, năm nay dự kiến kỳ nghỉ lễ Trung thu kéo dài tới 10 ngày, dài chưa từng có, khiến nguy cơ mất cân đối cung cầu điện được dự báo sẽ gia tăng.Trong thời gian triển khai đối sách đặc biệt, Bộ Công nghiệp sẽ dừng vận hành toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô, ngoại trừ khoảng 13 tổ máy bắt buộc phải hoạt động, nhằm tối thiểu hóa vận hành. Việc vận hành hệ thống điện Mặt trời tại các cơ quan công lập cũng sẽ được cắt giảm tối đa. Các nhà máy điện hạt nhân, vốn được lên kế hoạch vận hành cả vào cuối tuần và kỳ nghỉ Tết Trung thu, sẽ được tiến hành bảo trì trong những ngày này để tạm ngừng phát điện.Bên cạnh biện pháp cắt giảm sản lượng phát điện, Chính phủ cũng sẽ khuyến khích tăng tiêu thụ điện thông qua cơ chế điều chỉnh phụ tải (Demand Response-DR). Đây là cơ chế cho phép người dùng chủ động giảm hoặc thay đổi thời điểm sử dụng điện để góp phần cân bằng cung cầu trong hệ thống theo đề nghị từ cơ quan quản lý. Ngoài ra, khung giờ sạc Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) cũng sẽ được điều chỉnh để lưu trữ điện Mặt trời vào ban ngày, thời điểm lo ngại dư thừa nguồn cung.Nếu sau tất cả biện pháp trên vẫn còn dư thừa sản lượng điện, việc cắt giảm công suất các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được áp dụng. Trước khi tiến hành cắt giảm công suất, các doanh nghiệp điện tái tạo sẽ được thông báo trước ba lần để chủ động dự báo tình huống.Bộ Công nghiệp cũng đang nghiên cứu thiết lập “Cơ chế điều độ bán tập trung năng lượng tái tạo” (tên tạm thời) từ năm tới, trong đó các doanh nghiệp năng lượng tái tạo tự nguyện tuân thủ chỉ đạo điều độ điện sẽ được nhận thêm một khoản thanh toán bổ sung từ Chính phủ. Cơ chế mới này được đặt mục tiêu áp dụng vào giai đoạn phụ tải nhẹ năm sau.