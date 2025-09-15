Thủ tướng Hàn Quốc chỉ thị cần có biện pháp cứng rắn với các cuộc biểu tình bài Trung

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 19/9 đã đưa ra chỉ thị khẩn cấp cho Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cần có biện pháp cứng rắn đối với một số cuộc biểu tình mang tính chất bài Trung Quốc, nếu cần thiết thì có thể áp dụng theo Luật về hội họp và biểu tình và Luật về thi hành nhiệm vụ của cảnh sát.Một số nhóm biểu tình gần đây đã chuyển địa điểm biểu tình từ khu vực Myeongdong sang Daerim, quận Yeongdeungpo (Seoul).Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình, nhấn mạnh phải nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn và trật tự, không để gây bất tiện hay bất an cho người dân, tiểu thương cũng như cộng đồng người Trung Quốc đang sinh sống tại khu vực.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp Nội các ngày 9/9 cũng từng chỉ trích các cuộc biểu tình bài Trung Quốc ở Myeongdong, cho rằng đó không phải là tự do ngôn luận mà là gây rối, đồng thời yêu cầu sớm có biện pháp ứng phó.Hiệp hội đặc khu du lịch Myeongdong, nơi tập hợp các doanh nghiệp trong khu vực, cũng đã gửi công văn lên cảnh sát, đề nghị hạn chế biểu tình vì thiệt hại do tiếng chửi bới và tiếng ồn từ các nhóm biểu tình.Cảnh sát Hàn Quốc ngày 12/9 đã ra thông báo hạn chế, cấm đoàn biểu tình vào khu vực Myeongdong, cũng như cấm các hành vi gây ra xô xát không cần thiết như chửi bới hay hành hung với phái đoàn ngoại giao và du khách. Sau đó, một số nhóm biểu tình đã chuyển sang tổ chức tại khu vực gần ga Daerim, nơi có đông người Trung Quốc sinh sống tại thành phố Seoul.Ngoài vấn đề biểu tình, Thủ tướng Kim cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Bảo tàng Dokdo tại huyện Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) trên Google Maps bị hiển thị thành khu nhà phụ của Nhà tưởng niệm cố Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Theo đó, Thủ tưởng Hàn Quốc yêu cầu Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao và Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc khẩn trương yêu cầu Google sửa lỗi, đồng thời truyền đạt sự tiếc nuối sâu sắc của Chính phủ Hàn Quốc.Thủ tướng Kim cũng nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót này và yêu cầu Google có biện pháp ngăn chặn để trường hợp tương tự không xảy ra trong tương lai.