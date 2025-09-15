Ngoại trưởng Hàn-Palestine điện đàm về tình hình Trung Đông

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 18/9 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Palestine Varsen Aghabekian Shahin, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và tình hình Trung Đông.Trong thông cáo báo chí cùng ngày, Bộ Ngoại giao cho biết Bộ trưởng Cho đã khẳng định Chính phủ Hàn Quốc ủng hộ nhất quán "giải pháp hai Nhà nước", đồng thời bày tỏ quan ngại trước mọi hành động cản trở giải pháp này.Giải pháp hai Nhà nước là cách tiếp cận nhằm để Israel và Palestine đạt được thỏa thuận công nhận địa vị quốc gia độc lập của nhau, cùng tồn tại hòa bình. Hầu hết các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đều đồng ý với cách tiếp cận này. Về phần mình, Ngoại trưởng Palestine bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của phía Hàn Quốc.Bên cạnh đó, ông Cho cũng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo có thể trầm trọng hơn trên Dải Gaza do các cuộc tấn công leo thang gần đây; hy vọng các bên sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cải thiện tình hình nhân đạo.Vào ngày 12/9 (giờ địa phương) tại New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ việc thực thi giải pháp hai Nhà nước như một phương án hòa bình giải quyết vấn đề Palestine, với 142 quốc gia bỏ phiếu thuận, trong đó có Hàn Quốc. 10 quốc gia bao gồm Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, 12 quốc gia bỏ phiếu trắng.Nghị quyết này bày tỏ ủng hộ “Tuyên bố New York” do Pháp và Ả-rập Xê-út khởi xướng vào tháng 7 vừa qua. Tuyên bố này đưa ra khung lộ trình cơ bản nhằm bảo đảm an ninh cho Israel, đồng thời thúc đẩy việc thành lập một quốc gia Palestine độc lập và có chủ quyền.