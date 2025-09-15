Tổng thống Hàn Quốc thăm New York từ ngày 22-26/9

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 19/9, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm New York (Mỹ) từ ngày 22-26/9 để tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Trong ngày đầu chuyến thăm, Tổng thống sẽ có cuộc gặp với ông Larry Fink, Giám đốc điều hành (CEO) của BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thảo luận hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi năng lượng. Sau đó, Tổng thống sẽ tiếp kiến đoàn nghị sĩ Mỹ và tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại nước sở tại.Trong ngày thứ hai 23/9, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, tuyên bố về sự phục hồi của một đất nước Hàn Quốc dân chủ, đồng thời đề ra tầm nhìn ngoại giao của Chính phủ, bao gồm chính sách bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống cũng sẽ trình bày về phương án đóng góp của Seoul vì hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.Đặc biệt trong ngày 24/9, ông Lee sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì phiên thảo luận chung cấp cao của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hàn Quốc hiện đang giữ vai trò là nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an trong tháng 9. Dự kiến tại phiên thảo luận này, Tổng thống sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác toàn cầu nhằm bảo đảm hòa bình và thịnh vượng quốc tế, với chủ đề “AI cho tất cả mọi người”.Liên quan đến khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần thứ hai đang được dư luận quan tâm, Chánh Văn phòng Wi cho biết Tổng thống Lee không có kế hoạch gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong dịp này. Đó là bởi hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gần đây, và có khả năng diễn ra cuộc gặp nữa trong tháng 10 nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc.Thay vì gặp ông Trump, Tổng thống Lee sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc và hội đàm với lãnh đạo các nước Pháp, Ý, Uzbekistan, Séc và Ba Lan. Trong ngày 25/9, Tổng thống sẽ tham dự sự kiện đầu tư với sự tham gia của nhiều nhân vật chủ chốt trong giới kinh tế, tài chính phố Wall.