Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho phép doanh nghiệp tư nhân sử dụng Trung tâm vũ trụ Naro

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 19/9 đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp tư nhân có mong muốn sử dụng Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla) cho hoạt động phóng tên lửa.Tham dự sự kiện có Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cùng ba công ty về phóng tên lửa của Hàn Quốc là Unastella, Innospace và Perigee Aerospace.Tại đây, các bên đã thảo luận về "Bản hướng dẫn thủ tục sử dụng Trung tâm vũ trụ Naro dành cho doanh nghiệp tư nhân", trong đó có nội dung về quy trình tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể sử dụng cơ sở, trang thiết bị và dịch vụ của Trung tâm vũ trụ Naro, bao gồm thỏa thuận trước, nộp đơn đăng ký, xét duyệt, cấp phép, cũng như các thủ tục sau khi phóng tên lửa.Theo đó, trước khi bãi phóng tên lửa tư nhân riêng được xây dựng vào năm 2027, các doanh nghiệp có thể sử dụng bến cảng, khu đất trống dành cho công trình bãi phóng trong khuôn viên Trung tâm vũ trụ Naro để tiến hành các vụ phóng thử nghiệm.Bản hướng dẫn sẽ được công bố chính thức trong tháng 10 sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến. Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết đã thúc đẩy kế hoạch hỗ trợ ngay từ đầu năm nay để đáp ứng nhu cầu phóng thử nghiệm của các doanh nghiệp tư nhân trước khi bãi phóng tư được xây dựng. Trong tương lai, KASA sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo đảm sự phát triển có hệ thống của ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân.