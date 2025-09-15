Lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Gyeongju

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Cả hai bên đều mong chờ cuộc gặp này.Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), được xem là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm khi cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc có thể tạo ra ảnh hưởng quan trọng đến an ninh và thương mại toàn cầu.Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Trung lần này hiện vẫn chưa rõ sẽ được diễn ra theo hình thức Hội nghị thượng đỉnh chính thức hay chỉ mang tính chất tiếp xúc. Tuy nhiên, đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai bên kể từ khi chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump ra mắt. Đây cũng là lần đầu tiên sau 13 năm ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng có mặt tại Hàn Quốc kể từ Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào năm 2012.Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm 2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp. Nếu chuyến thăm này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau 8 năm một Tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc, kể từ chuyến công du của chính ông Trump vào tháng 11/2017 trong nhiệm kỳ cầm quyền lần thứ nhất. Trước đó, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 4/2017 cũng từng thăm Mỹ và gặp ông Trump tại bang Florida.Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại thành phố Gyeongju và chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào năm sau khiến dư luận quan tâm liệu có thể giúp hai bên tìm được điểm thỏa hiệp về cuộc chiến thuế quan, kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn và đất hiếm, hay nguy cơ xung đột quân sự tiềm tàng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Ông Trump tiết lộ hai bên đã đạt được tiến triển trong nhiều vấn đề như thương mại, fentanyl (thuốc giảm đau gây nghiện), chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine và việc phê duyệt kế hoạch bán cổ phần ứng dụng TikTok của Trung Quốc.Ngoài ra, Tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm còn khẳng định quan hệ Washington-Bắc Kinh là mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh hai nước có thể cùng nhau thịnh vượng.