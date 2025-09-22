Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 20/9 cho biết Chính phủ Hàn Quốc luôn duy trì lập trường ủng hộ việc đối thoại qua kênh ngoại giao đa phương giữa các nước thành viên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Bà Kang nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc rất hoan nghênh việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra tại Hàn Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng 10 tới. Seoul sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho cuộc hội đàm giữa Washington và Bắc Kinh lần này.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống cho biết thêm Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh và kỳ vọng vào chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như sẽ tiếp tục duy trì liên lạc cụ thể với phía Mỹ.Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội ngày 19/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ cho biết ông và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, nhấn mạnh cả hai bên đều mong chờ cuộc gặp này.