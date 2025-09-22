Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 21/9 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nhiều lao động Bắc Triều Tiên được cử sang vùng Viễn Đông Nga để kiếm ngoại tệ đã ký hợp đồng và gia nhập vào quân đội Nga.Cơ quan tình báo Ukraine cho biết hàng trăm lao động Bắc Triều Tiên từ khoảng tháng 7 đã được bố trí tại các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới và thủy quân lục chiến Nga ở tỉnh Kursk, gần biên giới với Ukraine. Hiện chưa có bằng chứng xác nhận lực lượng miền Bắc này đã trực tiếp tham chiến, song quan chức Ukraine nhận định các lao động Bắc Triều Tiên này có thể sẽ tham gia vào các cuộc chiến trên lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới.Hãng tin Kyodo cho biết cả Bình Nhưỡng và Matxcơva đều chưa chính thức thừa nhận việc lao động Bắc Triều Tiên gia nhập quân đội Nga.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từng áp lệnh trừng phạt cấm lao động Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài nhằm kiềm chế việc miền Bắc phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc vẫn được cho là có nhận nhân lực từ Bắc Triều Tiên.Hãng tin Kyodo phân tích việc lao động miền Bắc thường sống tập trung và chịu sự giám sát chặt chẽ tại nơi làm việc ở Nga và Trung Quốc cho thấy khả năng cao việc họ tham gia vào quân đội Nga là do chính quyền Bắc Triều Tiên trực tiếp chỉ đạo hoặc ngầm cho phép.