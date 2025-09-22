Lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính nếu chấp thuận yêu cầu của Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/9 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul và Washington đã thảo luận về phương án Mỹ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc, đổi lại Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào nước này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đi tới ký kết thỏa thuận chính thức do còn bất đồng về cách thức triển khai khoản đầu tư trên.Tổng thống nhấn mạnh nếu rút toàn bộ 350 tỷ USD tiền mặt và đầu tư theo đúng cách thức phía Mỹ yêu cầu mà không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một tình huống tương tự khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997.Ông cũng chỉ ra rằng Nhật Bản, nước đã ký thỏa thuận thương mại với Mỹ trước Hàn Quốc, có dự trữ ngoại hối gấp đôi Seoul và đã có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Washington, nên điều kiện hoàn toàn khác. Do đó, các đề xuất hiện nay của Washington chưa bảo đảm tính khả thi về mặt thương mại. Tổng thống bày tỏ hy vọng rằng giữa hai nước đồng minh Hàn-Mỹ sẽ duy trì được mức độ hợp lý tối thiểu trong thỏa thuận thương mại.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước, dù không đưa ra tuyên bố chung hay thỏa thuận cụ thể nhưng hai bên đã xây dựng được mối quan hệ cá nhân.Ông Lee cũng đề cập vụ hơn 300 lao động Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ tại nhà máy pin liên doanh giữa công ty ô tô Hyundai và Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia (Mỹ) hồi đầu tháng 9, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Tuy nhiên, Tổng thống tin rằng đây không phải là hành động cố ý, phía Mỹ đã xin lỗi và hai bên đã thống nhất tìm giải pháp hợp lý.Bên cạnh đó, ông Lee cho biết đã đề xuất với Tổng thống Trump về việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều, nhưng hiện vẫn chưa có động thái cụ thể nào.Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC (Anh) được phát sóng ngày 20/9, Tổng thống Lee phát biểu việc đóng băng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên có thể là biện pháp khẩn cấp tạm thời và là một giải pháp khả thi, thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa.Nếu Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đạt được thỏa thuận về việc tạm thời đóng băng vũ khí hạt nhân thay vì yêu cầu phá dỡ ngay lập tức, Hàn Quốc có thể chấp nhận điều đó. Theo ông, việc khiến Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa là một bước tiến rõ ràng có lợi, miễn là không từ bỏ mục tiêu dài hạn là phi hạt nhân hóa.