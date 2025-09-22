Thống đốc bang Georgia (Mỹ) thúc đẩy thăm Hàn Quốc sau vụ lao động Hàn Quốc bị bắt giữ

Photo : YONHAP News

Hãng tin địa phương tại Mỹ ngày 21/9 đưa tin cho biết Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đang thúc đẩy chuyến thăm Hàn Quốc trong bối cảnh hơn 300 công dân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ vào đầu tháng 9 vừa qua.Văn phòng Thống đốc Kemp hôm 8/9 đã gửi email bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh tới tập đoàn ô tô Hyundai cho biết Thống đốc sẽ sớm thăm Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn được gặp gỡ lãnh đạo của tập đoàn này. Email cũng nhấn mạnh tập đoàn ô tô Hyundai là nhà đầu tư và đối tác quan trọng của bang Georgia.Ngày 8/9 là thời điểm chỉ 4 ngày sau khi ICE tiến hành cuộc truy quét tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, bắt giữ 475 lao động, trong đó có 317 người Hàn Quốc.Động thái này của Thống đốc Kemp được cho là nhằm ứng phó với mối lo ngại làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, vốn đóng góp lớn cho kinh tế bang Georgia, có thể bị thu hẹp. Văn phòng Thống đốc cho biết kế hoạch thăm Hàn Quốc đã được thảo luận từ trước ngày 4/9, thời điểm ICE tiến hành cuộc truy quét, nhấn mạnh chuyến đi lần này là để tăng cường quan hệ với các đối tác về kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa bang Georgia và Hàn Quốc.Bài báo không nêu lịch trình chuyến thăm cụ thể, song Thống đốc bang Georgia được cho là có thể ghé thăm Hàn Quốc nhân sự kiện tham gia một hội nghị quốc tế với các Thống đốc miền Nam nước Mỹ vào ngày 28-29/10 tại Nhật Bản.Đây sẽ là chuyến công du Hàn Quốc lần thứ ba của Thống đốc Kemp trong nhiệm kỳ, nhưng mức độ nhạy cảm trong lần này được cho là khác hẳn với các lần trước. Tờ báo địa phương Mỹ nhận định vụ bắt giữ lao động Hàn Quốc gần đây của ICE đã khiến dư luận tại Hàn Quốc phản ứng mạnh, đặt ra thách thức về việc tái bố trí nhân lực cho công trường của tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG.Trong phái đoàn tháp tùng còn có Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển kinh tế Savannah tại bang Georgia (Mỹ) Trip Tollison. Ông Tollison cho biết đã tăng cường quan hệ với tập đoàn Hyundai thông qua nhiều cuộc gặp với các lãnh đạo Hàn Quốc, và chuyến đi lần này cũng sẽ được diễn ra tương tự như vậy.Ông Tollison trong buổi phỏng vấn với báo giới ngày 17/9 cho biết bang Georgia đang phải phụ thuộc vào lực lượng lao động Hàn Quốc và muốn họ sớm trở lại Mỹ để bảo đảm tiến độ xây dựng nhà máy.Về phần mình, Thống đốc Kemp ngày 16/9 nhấn mạnh vụ việc lần này không chỉ là vấn đề riêng của tập đoàn Hyundai, mà cần phải xem xét lại toàn diện hệ thống thị thực Mỹ, đồng thời cho biết ông đang thảo luận với Nhà Trắng về vấn đề này.