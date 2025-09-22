Hàn Quốc lần đầu cử sĩ quan cứu hỏa thường trú tại Đại sứ quán ở Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc ngày 21/9 công bố sẽ cử một sĩ quan cứu hỏa sang công tác thường trú tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một sĩ quan cứu hỏa được cử tới cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài với tư cách là nhà ngoại giao chính thức. Người được cử đi lần này là Thiếu tá Choi Seong-ha thuộc Trung tâm cứu hộ khẩn cấp 119 trung ương.Ông Choi sẽ thường trú tại Đại sứ quán, đảm nhận vai trò cầu nối hợp tác y tế khẩn cấp Hàn-Việt, cố vấn chính sách ứng phó thảm họa tại địa phương, hỗ trợ tổ chức huấn luyện chung và trao đổi nhân lực giữa hai nước, cũng như thực hiện các hoạt động bảo vệ an toàn cho cộng đồng Hàn kiều.Trong trường hợp người Hàn Quốc tại Việt Nam muốn được chuyển về nước điều trị do chi phí chữa trị cao và hạ tầng y tế hạn chế, ông Choi sẽ phối hợp với các bệnh viện và mạng lưới y tế tại địa phương để hỗ trợ điều trị ca nặng và đưa bệnh nhân về Hàn Quốc.Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia tập trung đông người Hàn sinh sống và hoạt động. Tuy nhiên, mức độ an toàn trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông hay đuối nước vẫn còn thấp, đòi hỏi phải có phản ứng chuyên nghiệp và kịp thời.Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cho biết tỷ lệ tai nạn tại Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Theo thống kê của Cục Bà mẹ và trẻ em thuộc Bộ Y tế Việt Nam, từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 1.900 trẻ em tử vong do đuối nước. Vì vậy, cơ quan này nhận định cần có sự hỗ trợ một cách hệ thống để bảo vệ cộng đồng Hàn kiều tại Việt Nam.Bên cạnh đó, sĩ quan cứu hỏa được cử đi cũng sẽ đóng vai trò cầu nối để ngành công nghiệp phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc xúc tiến vào thị trường Việt Nam. Từ năm 2012, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đã viện trợ miễn phí 53 xe cứu hỏa không sử dụng cho Việt Nam, xây dựng nền tảng tin cậy và hợp tác, qua đó ký kết hợp đồng cung cấp xe cứu hỏa trị giá 23,1 tỷ won (16,7 triệu USD).