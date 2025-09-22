Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi người dân tham gia tổng vệ sinh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 22/9 đã kêu gọi người dân tham gia "Tuần lễ làm mới Hàn Quốc" được tổ chức từ ngày 22/9-1/10 trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), vì một đất nước sạch đẹp.Ông Lee nhấn mạnh đây là chiến dịch tổng vệ sinh trên toàn quốc, được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu và Hội nghị thượng đỉnh APEC, nhằm chào đón gia đình cũng như khách quý trong một Hàn Quốc mới, trên một đất nước sạch sẽ. Đặc biệt, tại những khu vực có điều kiện sống khó khăn và xung quanh các chợ truyền thống, người dân địa phương và tình nguyện viên sẽ cùng phối hợp thực hiện các hoạt động dọn dẹp tập trung.Tổng thống Lee cũng bày tỏ tiếc nuối vì không thể trực tiếp tham gia do lịch trình tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức ở nước ngoài để nâng cao vị thế và uy tín của Hàn Quốc. Nếu nhiều người dân chung tay tham gia, đó sẽ là sức mạnh lớn để tạo nên một đất nước Hàn Quốc sạch đẹp.