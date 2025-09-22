Seoul sẽ trao đổi với Washington về việc tăng lệ phí visa lao động chuyên môn cao

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang theo dõi sát thông báo của Chính phủ Mỹ về việc tăng mạnh lệ phí cấp visa H-1B, loại thị thực dành cho lao động chuyên môn cao, đồng thời đang tìm hiểu chi tiết về quy trình thực thi cụ thể. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ sẽ đánh giá tổng thể tác động của biện pháp này đối với doanh nghiệp và lao động chuyên môn Hàn Quốc, đồng thời sẽ tiến hành trao đổi cần thiết với phía Mỹ.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh nâng lệ phí thị thực H-1B từ mức hiện tại 1.000 USD lên 100.000 USD, tức gấp 100 lần. Quy định mới có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 21/9.Động thái này thể hiện chính sách thị thực cứng rắn của Washington, làm dấy lên lo ngại các cuộc đàm phán sắp tới giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm cải thiện cơ chế thị thực, vốn được thúc đẩy sau vụ giới chức Mỹ bắt giữ hơn 300 lao động Hàn Quốc, sẽ khó đạt được tiến triển.Thị thực H-1B là loại visa dành cho các ngành nghề chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), với số lượng cấp hàng năm được giới hạn ở mức 85.000 hồ sơ theo hình thức bốc thăm. Người sở hữu được phép cư trú ba năm, có thể gia hạn và nộp đơn xin thẻ xanh.Trước đó, trong lễ ký sắc lệnh, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết mức phí này sẽ được thu hàng năm trong suốt 6 năm, và người lao động sẽ phải nộp cùng số tiền trên để gia hạn thị thực mỗi năm. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trên tài khoản mạng xã hội cá nhân ngày 20/9 (giờ địa phương) đã đính chính rằng đây là mức phí đóng lần đầu khi xin thị thực, chỉ thu một lần và không phải là khoản phí đóng hằng năm.