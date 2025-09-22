Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp bên lề kỳ họp của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 22/9 (giờ địa phương) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nhật Bản Iwaya Takeshi tại New York (Mỹ), bên lề kỳ họp của Liên hợp quốc.Chương trình nghị sự của Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật chưa được công bố chi tiết, song quan chức ba nước dự kiến sẽ trao đổi về việc tăng cường hợp tác an ninh, ứng phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như thảo luận tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực.Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật ngày 11/7 cũng đã nhóm họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Malaysia. Thứ trưởng Ngoại giao Park Yoon-joo đã tham dự sự kiện này do quy trình bổ nhiệm ông Cho Huyn làm Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc khi đó chưa được hoàn tất.