Bắt đầu đăng ký phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố bắt đầu tiếp nhận đăng ký phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh đợt hai từ 9 giờ sáng ngày 22/9. Phiếu tiêu dùng có trị giá 100.000 won (72 USD) một người và chi trả cho 90% dân số.Trong tuần đầu tiên, Bộ sẽ áp dụng cách thức đăng ký theo ngày dựa trên số cuối của năm sinh, tương tự đợt một. Người dân muốn nhận bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có thể đăng ký thông qua website hoặc ứng dụng của công ty phát hành thẻ, hoặc đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng. Nếu muốn nhận dưới dạng phiếu mua hàng địa phương (điện tử hoặc dạng thẻ), người dân đăng ký qua ứng dụng hoặc website của chính quyền địa phương nơi cư trú. Nếu chọn thẻ trả trước hoặc phiếu giấy, người dân cần đến trung tâm hành chính phúc lợi cấp xã/phường để làm thủ tục.Khác với đợt một, phiếu tiêu dùng lần hai sẽ không được cấp cho nhóm 10% dân số có thu nhập cao nhất. Những người có tổng giá trị chịu thuế bất động sản vượt quá 1,2 tỷ won (862.200 USD) hoặc có tổng thu nhập tài chính vượt 20 triệu won (14.370 USD) sẽ không thuộc diện nhận phiếu.Ngoài ra, những hộ gia đình có mức đóng bảo hiểm y tế trong tháng 6 vừa qua vượt ngưỡng 220.000 won (158 USD) cho hộ 1 người, 330.000 won (237 USD) cho hộ 2 người, 420.000 won (301 USD) cho hộ 3 người, 510.000 won (366 USD) cho hộ 4 người và 600.000 won (431 USD) cho hộ 5 người cũng không được tính là đối tượng nhận phiếu. Với hộ gia đình có cả hai vợ chồng đi làm sẽ được cộng thêm một người khi tính tiêu chuẩn.Người dân có thể kiểm tra mình có thuộc diện được nhận phiếu tiêu dùng hay không từ ngày 22/9 tại trang chủ hoặc ứng dụng của của Quỹ bảo hiểm y tế, công ty thẻ, trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường/xã, hoặc ngân hàng. Thời hạn sử dụng phiếu tiêu dùng đợt hai kéo dài đến ngày 30/11, với phạm vi cửa hàng chấp nhận cũng được mở rộng hơn so với đợt một.Mọi thắc mắc chi tiết được giải đáp thông qua Tổng đài tư vấn hành chính quốc gia (110), Tổng đài chuyên trách phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh (1670-2525), hoặc tổng đài chính quyền địa phương.