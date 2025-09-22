Tổng thống Lee Jae Myung lên đường thăm New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sáng ngày 22/9 đã khởi hành đến New York, Mỹ bằng chuyên cơ Không quân 1 để tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Có mặt tại sân bay Seoul tiễn Tổng thống có Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Ngoại giao, ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và quan chức Không quân.Trong ngày đầu chuyến thăm New York 22/9, Tổng thống sẽ có buổi gặp với ông Larry Fink, Giám đốc điều hành (CEO) của BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, để thảo luận phương án hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi năng lượng.Trong ngày tiếp theo 23/9, Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến tuyên bố về sự phục hồi chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc, đồng thời đề ra tầm nhìn ngoại giao của Chính phủ nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Sau đó, Tổng thống sẽ có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường chủ nghĩa đa phương dưới sự dẫn dắt của Liên hợp quốc, kêu gọi sự ủng hộ để thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Lúc 3 giờ chiều ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống sẽ trở thành nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề trí tuệ nhân tạo, hòa bình và an ninh.Sáng 25/9, Tổng thống sẽ chủ trì sự kiện Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hàn Quốc (Korea Investment Summit) quy tụ sự tham gia của giới tài chính và kinh tế Phố Wall, kêu gọi đầu tư vào Hàn Quốc. Ngoài ra, Tổng thống sẽ hội đàm song phương với lãnh đạo các nước Pháp, Ý, Uzbekistan, Séc và Ba Lan. Tuy nhiên, ông Lee không có kế hoạch tổ chức hội đàm thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp này.