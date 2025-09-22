Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm xây dựng nền quốc phòng tự chủ hoàn toàn

Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung viết rằng trong xã hội vẫn còn tồn tại tư duy phụ thuộc cho rằng ngay cả khi Hàn Quốc có được sức mạnh quân sự, năng lực quốc phòng và tiềm lực quốc gia thì cũng không thể đạt được một nền quốc phòng tự chủ nếu không có quân đội nước ngoài. Tổng thống khẳng định sẽ thực hiện cải cách quốc phòng mạnh mẽ để xây dựng một nền quốc phòng tự chủ hoàn toàn.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng giờ đây, toàn thế giới đang chuyển từ mâu thuẫn, đối đầu thành các cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Seoul không thể bị lôi kéo vào các cuộc xung đột quân sự bên ngoài, không thể để an ninh quốc gia bị đe dọa. Đây là lý do mà tự chủ quốc phòng mạnh mẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay đối với Hàn Quốc.Tổng thống nhấn mạnh phải tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, bao gồm cả kinh tế và văn hóa; tăng ngân sách quốc phòng; tái cơ cấu quân đội thành lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, có tinh thần chiến đấu cao; phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp quốc phòng; củng cố ngoại giao an ninh và xây dựng cơ chế hợp tác an ninh đa phương, để Hàn Quốc trở thành một quốc gia không bị xâm lược một lần nữa và không bị phụ thuộc.Mặt khác, Tổng thống cũng chia sẻ bài báo dự đoán rằng binh lực quân đội Hàn Quốc sẽ giảm xuống còn 270.000 quân sau 15 năm do sự suy giảm dân số. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng không cần quá lo lắng về sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc chỉ dựa vào so sánh số lượng quân thường trực. Phải tái cơ cấu quân đội Hàn Quốc thành một lực lượng tinh nhuệ, thông minh, được trang bị hệ thống tác chiến kết hợp có và không có người lái, chứ không phải quân đội kiểu cũ chỉ dựa vào số đông binh sĩ.Mặc dù số lượng quân thường trực của Hàn Quốc ít hơn so với Bắc Triều Tiên, nhưng lực lượng dự bị có thể huy động ngay vào chiến đấu lên tới 2,6 triệu người. Chi phí quốc phòng của Hàn Quốc trong một năm cao gấp 1,4 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bắc Triều Tiên, sức mạnh quân sự đứng thứ 5 thế giới, với quy mô nền kinh tế lớn gấp nhiều lần và dân số gấp hơn hai lần so với miền Bắc.