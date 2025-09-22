Hàn Quốc tái khẳng định không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 22/9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ giải tỏa sự thù địch giữa hai miền Nam-Bắc, thúc đẩy phát triển quan hệ liên Triều bằng cách giảm nhẹ căng thẳng và khôi phục niềm tin đôi bên, trên cơ sở là tầm nhìn dài hạn.Ông Koo tái khẳng định lập trường của Seoul là tôn trọng thể chế của miền Bắc, không theo đuổi thống nhất theo hình thức sáp nhập thể chế, không thực hiện hành vi thù địch. Người phát ngôn Bộ Thống nhất nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì nỗ lực nhằm thiết lập hòa bình, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ cho đối thoại Mỹ-Triều.Liên quan đến việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un chỉ trích sáng kiến phi hạt nhân hóa ba giai đoạn gồm "đóng băng, thu hẹp và giải trừ" của Chính phủ Hàn Quốc, người phát ngôn Koo từ chối đưa ra bình luận chi tiết, chỉ nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa của Chính phủ đã được công bố nhiều lần.Về khả năng lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào cuối tháng tới, phát ngôn viên Bộ Thống nhất cũng từ chối đưa ra dự đoán.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thì nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ giữ lập trường nhất quán là sẵn sàng đối thoại với miền Bắc vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc, giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ về toàn bộ chính sách liên quan tới Bắc Triều Tiên, trong đó có đối thoại Mỹ-Triều.Trước đó, khi phát biểu tại hội nghị của Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội) vào ngày 21/9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ không bao giờ ngồi xuống đối thoại, không làm bất cứ điều gì cùng với Hàn Quốc. Ông Kim chỉ trích tham vọng "thống nhất bằng cách sáp nhập thể chế" của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung lớn đến mức làm lu mờ cả các chính quyền bảo thủ trước đây của Hàn Quốc.Bên cạnh đó, ông Kim cũng lên án Hàn Quốc ngoài mặt hô hào kiên nhẫn từng bước khôi phục quan hệ liên Triều, nhưng sau lưng lại tăng cường diễn tập chiến tranh xâm lược, qua đó chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ gần đây.