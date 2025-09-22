Photo : YONHAP News

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền Bắc Triều Tiên, bà Elizabeth Salmon, một luật sư người Peru, ngày 21/9 (giờ địa phương) cho biết binh sĩ miền Bắc đang phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn lương thực và thuốc men, đến mức phải trông cậy vào nguồn thực phẩm gia đình gửi đến để tồn tại.Trong cuộc phỏng vấn với tờ El Comercio (Peru) vào cùng ngày, bà Salmon cho rằng tình trạng quân sự hóa, cùng với việc che giấu thực trạng bên trong, đã khiến nạn thiếu lương thực, khủng hoảng y tế và việc xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại trở nên phổ biến ở Bắc Triều Tiên.Đối với các binh sĩ bị cử sang chiến trường Ukraine, nhiều bà mẹ thậm chí hoàn toàn không hề hay biết con mình đã bị điều động tới nơi đất khách.Bà Salmon cho biết đã liên hệ với Chính phủ Ukraine để xác minh tình hình các tù binh miền Bắc bị bắt trên chiến trường. Bà cũng đã trao đổi với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và cơ quan tình báo Hàn Quốc. Các thông tin thu thập được sẽ được tổng hợp thành báo cáo trình lên Liên hợp quốc vào khoảng tháng 10 tới.Về việc truyền thông miền Bắc tháng trước công khai hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Ukraine, Báo cáo viên Liên hợp quốc đánh giá động thái này nhằm xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo yêu thương và tôn trọng binh sĩ. Tuy nhiên, đây vẫn là một bi kịch, vì những binh sĩ này lẽ ra không nên bị đưa đến chiến trường.