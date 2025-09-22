Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên một ngày trước đã mở kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV lần thứ 13 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vẫn giữ những kỷ niệm tốt với Tổng thống Mỹ Donlad Trump. Ông Kim khẳng định có thể có cuộc gặp với ông Trump nếu Washington từ bỏ mục tiêu hoang đường về việc phi hạt nhân hóa miền Bắc. Ngoài ra, Bình Nhưỡng thực tế cũng có mong muốn chung sống hòa bình.Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh Bắc Triều Tiên hoàn toàn không có ý định phi hạt nhân hóa, cảnh báo sẽ không bao giờ tiến hành cuộc đàm phán nào liên quan đến việc gỡ bỏ cấm vận để đổi lấy việc từ bỏ hạt nhân. Chủ tịch Kim cũng lên án việc các cường quốc phương Tây, đứng đầu là Mỹ, vẫn ôm ảo tưởng có thể đánh bại và giành chiến thắng trước Bắc Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân; cũng như lầm tưởng cho rằng có thể dùng lệnh cấm vận và phô diễn sức mạnh để gây áp lực lên miền Bắc.Lãnh đạo miền Bắc cho biết sứ mệnh thứ nhất của năng lực răn đe chiến tranh đang được Bắc Triều Tiên thực thi, bày tỏ hy vọng sứ mệnh này sẽ không biến mất. Ông Kim cảnh báo sứ mệnh thứ hai của năng lực răn đe sẽ được kích hoạt khi sứ mệnh thứ nhất mất đi. Khi đó, hệ thống và cấu trúc hạ tầng quân sự của Hàn Quốc cùng các nước đồng minh trong khu vực sẽ nhanh chóng bị sụp đổ, hủy diệt. Chủ tịch Kim cho biết không mong muốn tình huống nguy hiểm này xảy ra. Đây được xem là lời cảnh báo rằng nếu sứ mệnh thứ nhất của năng lực răn đe chiến tranh bị vô hiệu hóa, thì sứ mệnh thứ hai, tức là đòn phản công hạt nhân, sẽ buộc phải được kích hoạt.Đặc biệt, ông Kim nhấn mạnh quan điểm về mối quan hệ liên Triều là hai quốc gia thù địch, tuyên bố sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Hàn Quốc, không có ý định thống nhất với một nước giao chính trị và quốc phòng cho thế lực bên ngoài. Thậm chí, lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn gọi Hàn Quốc là một thực thể bị Mỹ hóa toàn diện và là một nước thuộc địa.Chủ tịch Kim cũng bác bỏ đề xuất về việc phi hạt nhân hóa theo 3 giai đoạn của Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, gồm đóng băng, thu hẹp và giải trừ hạt nhân miền Bắc. Ông gọi đó là bản sao chép từ bài tập của những người tiền nhiệm từng mơ tưởng giải trừ quân bị Bắc Triều Tiên.Cuối cùng, ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng sẽ hợp thức hóa trong luật về việc hai miền Nam-Bắc là hai thực thể khác biệt, không thể hòa hợp thành một, ngụ ý rằng tiến trình sửa đổi Hiến pháp liên quan đến vấn đề này vẫn chưa hoàn tất.