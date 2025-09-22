Hàn Quốc bỏ phiếu trắng nghị quyết tái trừng phạt Iran của Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/9 giải thích việc Seoul bỏ phiếu trắng dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm khôi phục các biện pháp trừng phạt với Iran là một quyết định đã cân nhắc đến nhiều yếu tố, dựa trên lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình và ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Tehran.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 19/9 (giờ địa phương) đã bác dự thảo nghị quyết đề xuất dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Iran. Có 9 nước thành viên trong đó có Pháp, Anh, Mỹ bỏ phiếu phản đối. Theo đó, các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ được khôi phục từ ngày 28/9 tới. Bốn quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Pakistan và Algeria bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi Hàn Quốc và Guyana bỏ phiếu trắng. Quyết định bỏ phiếu trắng của Hàn Quốc được cho là đã cân nhắc đến mối quan hệ với Iran.Trước phiên biểu quyết, Ngoại trưởng Hàn Quốc ngày 19/9 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, do cánh cửa ngoại giao vẫn đang được để ngỏ.Tuy nhiên, việc Hàn Quốc bỏ phiếu trắng với một nghị quyết nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt với hoạt động phát triển hạt nhân bất hợp pháp của Tehran cũng làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng khi Seoul kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường cứng rắn hơn đối với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên trong tương lai.