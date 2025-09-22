Chiến dịch mặc Hanbok nhân dịp Tết Trung thu Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Viện thiết kế và thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc (KCDF) phát động chiến dịch mặc trang phục truyền thống Hanbok trong dịp Tết Trung thu, một lễ truyền thống lớn tại Hàn Quốc.Cụ thể, chợ trao đổi Hanbok mang tên "Tiệc Hanbok 21%" sẽ được tổ chức từ ngày 26-27/9 tới tại tầng một tòa S-Factory, Seoul. Đây là hoạt động trong khuôn khổ lễ hội văn hóa truyền thống mang tên "Lễ hội truyền thống hôm nay", nơi người dân có thể mang quần áo không mặc đến để đổi lấy Hanbok.Bảo tàng dân tộc Hàn Quốc ngày 4-5/10 sẽ tổ chức hoạt động trải nghiệm "Mặc Hanbok truyền thống đẹp", để biết cách mặc đúng cách và thử mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc.Đặc biệt, đúng vào dịp Tết Trung thu ngày 6/10, video hình ảnh diễn viên Park Bo-gum trong dự án "Hanbok Wave" (Làn sóng Hanbok) sẽ được công bố. Đoạn video này sẽ được phát trên các màn hình quảng cáo lớn tại nhiều địa điểm nổi tiếng như quảng trường Shinsegae (Seoul, Hàn Quốc), quảng trường Thời đại (New York, Mỹ).Chiến dịch lần này cũng bao gồm các hoạt động trực tuyến. Sự kiện về trang phục truyền thống mặc vào Tết Trung thu năm 2025 sẽ trao quà tặng cho người gửi ảnh và câu chuyện mặc Hanbok trong dịp lễ, trong khi chương trình mang tên "Ngày Hanbok của tôi" dành cho du khách nước ngoài đến Hàn Quốc, khuyến khích họ gửi ảnh và chia sẻ trải nghiệm mặc Hanbok để nhận quà.Ngoài ra, linh vật của nhiều địa phương như nhân vật Haechi ở thủ đô Seoul cũng được thiết kế hình ảnh mặc Hanbok.